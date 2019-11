(obr/spot) , 08.11.2019 - 12:45 Uhr , aktualisiert am 16.10.2019 - 18:04 Uhr

Diese zwei Promis treten bei "Schlag den Star" an

1 Luna Schweiger (l.) und Vanessa Mai treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an Foto: [M] imago images / eventfoto54 / Future Image

Frauenpower bei "Schlag den Star": In der nächsten Ausgabe treten Schlager-Star Vanessa Mai und Schauspielerin Luna Schweiger gegeneinander an.

Dieser Kampf verspricht spannend zu werden: In der nächsten Ausgabe von "Schlag den Star" am 9. November tritt Schlager-Star Vanessa Mai (27, "Ich sterb für dich") gegen Schauspielerin Luna Schweiger (22, "Keinohrhasen") an.

In bis zu 15 Runden messen sich die Sängerin und Til Schweigers (55) Tochter in verschiedenen Disziplinen live bei ProSieben. Wer geht am Ende als Siegerin hervor? Durch den Abend führt einmal mehr Elton (48), Ron Ringguth (53) kommentiert.

Das letzte reine Frauen-Duell lieferten sich Lena Meyer-Landrut (28) und Lena Gercke (31) im Mai 2017. Meyer-Landrut konnte den Abend am Ende für sich entscheiden.