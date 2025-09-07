Schlag den Star: Das sagen die Pooths und Ochsenknechts zur Kritik

Ausgerechnet beim entscheidenden Finalmatch musste Natascha Ochsenknecht bei "Schlag den Star" passen und ein Ersatzspiel anfordern, was etliche Zuschauer empörte. Die 61-Jährige erklärte noch einmal, sie habe ihre gesundheitlichen Probleme vorab angegeben. Auch die Pooths reagierten auf die Kritik.
15 Spiele über rund sechs Stunden: Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) sowie Verona (57) und Diego Pooth (21) haben sich am Samstagabend in der Live-Show "Schlag den Star" auf ProSieben ein nervenaufreibendes Duell geliefert, das insgesamt 4,28 Millionen Menschen verfolgten. Nach zahlreichen Führungswechseln standen schließlich um 1.52 Uhr die Ochsenknechts als Sieger fest. Dass ausgerechnet das finale Spiel wegen gesundheitlicher Probleme von Natascha ausgetauscht werden musste, sorgte in den sozialen Netzwerken für einige Diskussionen. Darauf reagierte die 61-Jährige am Sonntagmittag - und auch Gegnerin Verona Pooth meldete sich noch einmal zu Wort.