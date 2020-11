1 Stefanie Hertel (r.) gewinnt bei "Schlag den Star" gegen Cathy Hummels. In der Mitte: Moderator Elton. Foto: ProSieben/Willi Weber

Am Ende war es auf dem Papier recht eindeutig, der Verlauf jedoch durchaus spannend: Stefanie Hertel setzte sich am Samstagabend bei "Schlag den Star" gegen ihre Kontrahentin Cathy Hummels durch.

Am Samstagabend trat bei der ProSieben-Show "Schlag den Star" geballte Frauenpower gegeneinander an. In der Showarena duellierten sich der Volksmusikstar Stefanie Hertel (41, "Lieblingsschlager") und die Influencerin Cathy Hummels (32, "Mein Umweg zum Glück"). Auffallend schon zu Beginn: Hertel und Hummels setzten beide auf streng geflochtene Zöpfe und waren so optisch kaum noch zu unterscheiden. Nachdem die ersten beiden Spiele relativ souverän an die Sängerin gingen, konnte Hummels im Duell "Müllabfuhr" die ersten Punkte für sich einheimsen.

Bis Runde elf boten sich die beiden dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen und lagen mit 33:33 sogar noch gleichauf, doch dann zog Hertel ihrer Kontrahentin davon. Nach vier weiteren Spielen konnte die Volksmusik-Ikone die Gameshow mit 75:45 auf dem Papier doch recht deutlich für sich entscheiden. Auf Instagram meldete sich sowohl Hummels als auch Hertel dann nach dem Duell mit einem gemeinsamen Bild noch einmal zu Wort.

Dort gratulierte Hummels fair: "Das war ein großartiger Fight mit dir und ich muss sagen, dass es unfassbar Spaß gemacht hat." Ihre Gegnerin solle ihren Triumph genießen, sie gönne es ihr von Herzen. Hertel selbst teilte das identische Bild und schrieb: "Es war wirklich eine schöne und faire Sendung." In Richtung ihrer Kontrahentin meinte die Gewinnerin: "Du hast dich auch so super geschlagen und es wurde am Ende echt knapp". Hertel hätte auch Hummels den Sieg gegönnt...