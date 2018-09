Schlag den Henssler Elton stiehlt Steffen Henssler die Show

Von (cam/spot) 23. September 2018 - 11:09 Uhr

Gemeinsam vor der Kamera: Moderator Elton (l.) und Steffen Henssler Foto: ProSieben/Willi Weber

Nach zwei Niederlagen konnte TV-Koch Steffen Henssler bei "Schlag den Henssler" mal wieder einen Sieg verbuchen. Doch Moderator Elton war der große Gewinner des Abends.

Am Samstagabend hieß es auf ProSieben wieder "Schlag den Henssler". Star-Koch Steffen Henssler (45) hatte zuletzt zwei Niederlagen einstecken müssen. Umso größer war seine Freude als er am Ende als Gewinner feststand. Er siegte haushoch gegen Zwei-Meter-Mann Thomas aus Köln. Doch im Netz feiern die Fans der Show vor allem einen: Moderator Elton (47)!

Ein Wermutstropfen

Der hatte in der Sendung angekündigt, dass er bei einem Sieg von Henssler "in voller Montur baden geht". Wettschulden sind bekanntlich Ehrenschulden.

Nachdem Steffen Henssler zum Sieger gekürt worden war, sprang Elton in seinem Anzug in einen Pool - unter den prüfenden Blicken des Star-Kochs.

Der nasse Spaß von Elton konnte die durchwachsene Quote nicht verhindern. Die Gesamt-Reichweite stieg auf 1,10 Millionen Zuschauer, doch "Schlag den Henssler" erreichte diesmal nur einen einstelligen Marktanteil in der Zielgruppe, wie das Medienmagazin "DWDL" meldet. 570.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten 7,9 Prozent Marktanteil. Beim Start der Show im Jahr 2017 waren es noch über 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.