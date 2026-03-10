Schlafforscher im Interview: Nachtarbeit? Diese Ernährung schützt die Herzgesundheit

Millionen Menschen arbeiten nachts - und gefährden damit ihre Herzgesundheit. Eine aktuelle Studie zeigt nun, wie Schichtarbeiter ihr Risiko für Herzerkrankungen mit einer simplen Anpassung des Speiseplans senken können.
Wer arbeitet, wenn die Welt schläft, leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft - oft jedoch auf Kosten der eigenen Gesundheit. Dass Nachtarbeit das Risiko für koronare Herzkrankheiten erhöht, ist medizinisch gut belegt. Doch eine aktuelle Studie, die im "European Journal of Epidemiology" veröffentlicht wurde, macht Hoffnung: Eine einfache Anpassung des Speiseplans könnte das Risiko für Millionen von Schichtarbeitern massenhaft senken.