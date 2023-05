1 Eng umschlungen einzuschlafen, ist der Traum vieler Paare – was wenn es einfach nicht klappen will? Foto: hf/Cornelis Gollhard

Er schnarcht, windet sich hin und her oder steht dauernd auf? Die Schlafforscherin und Psychologin Christine Blume erklärt, warum für manche Paare getrennte Betten nicht das Ende der Beziehung sein müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nächte könnten so schön sein – wenn nur der Partner nicht wäre? Er schnarcht oder wälzt sich hin und her. Wie soll man Ruhe finden? Eine Schlafforscherin erklärt, was Paare tun können.