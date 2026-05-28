Wie sehr wir uns doch jedes Jahr auf den Sommer freuen. Wenn er dann aber einmal da ist, erinnern wir uns auch schnell wieder an die Unannehmlichkeiten der warmen Jahreszeit. Vor allem macht vielen die nächtliche Hitze zu schaffen. 20 Tipps, wie Sie nachts bei Hitze besser schlafen können.
Wärme und Hitze erschweren das Einschlafen und bringen Unruhe in die Nacht. Manche Menschen reagieren zwar sensibler auf Hitze als andere, aber ebenso spielen die Lage der Wohnung und bauliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Isolation der Wände eine Rolle. Besonders in Dachgeschosswohnungen sammelt sich die Wärme, was den Schlaf in der Nacht zusätzlich stört. Auch außergewöhnliche Umstände, wie zum Beispiel Nachtschichtarbeit oder sehr starke Hitzewellen sind für viele eine besondere Herausforderung.