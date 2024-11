Schlaf als Priorität: TikTok-Trend Sleepmaxxing: Was steckt dahinter?

1 Guter Schlaf ist das A und O für ein gesundes Leben. Foto: AndreyPopov

"Sleepmaxxing" zielt darauf ab, die Länge und Qualität des Schlafs zu maximieren. Was bringt der TikTok-Trend und ist er wirklich eine effektive Methode für ein gesünderes Leben?











Link kopiert



Ohne ausreichend Schlaf fällt der Alltag schwer. Kein Wunder, dass sich viele Menschen nach einem Wundermittel für eine erholsame Nacht sehnen. Auf der Plattform TikTok machen immer wieder angebliche Allzweckwaffen für gesünderen Schlaf die Runde. Neuester Trend: "Sleepmaxxing" - ein Kofferwort aus "Sleep" (Schlaf) und "maxxing" (von "to max out" - ausschöpfen). Was steckt dahinter und was bringt der Trend?