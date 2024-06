1 Blick auf den Stuttgarter Hauptbahnhof (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Ein Streit am Stuttgarter Hauptbahnhof eskaliert. Mehrere Menschen werden verletzt, bis die Polizei einschreitet. Um Fußball ging es wahrscheinlich nicht.











In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es nach Polizeiangaben am Stuttgarter Hauptbahnhof zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Bisherigen Informationen zufolge gerieten gegen 00.20 Uhr zunächst drei Männer im Alter von 21, 23 und 30 Jahren am Bahnsteig 6 in eine verbale Streitigkeit, bei welcher die Begleiterin des 30-Jährigen mehrfach verbal von dem 23 Jahre alten Mannes beleidigt worden sein soll.