Schlägerei in Stuttgart-Feuerbach Dicht aufgefahren, angehupt und geprügelt

Von red/bb 30. Juli 2018 - 14:57 Uhr

Eine Auseinandersetzung zwischen Autofahrern auf der Feuerbacher Talstraße beschäftigt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Ehepaar ist am vergangenen Mittwoch auf der Feuerbacher Talstraße mit seinem Auto unterwegs, als der Fahrer eines weißen VW Up drängelt und hupt. Schließlich kommt es auf der Straße zu Handgreiflichkeiten.

Stuttgart-Feuerbach - Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung am vergangenen Mittwochmittag in Stuttgart-Feuerbach sucht die Polizei nun Zeugen. Der unbekannte Fahrer eines VW, seine Mitfahrer und ein Ehepaar waren auf der Straße in Streit geraten, mindestens vier Personen wurden verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer mit einem weißen VW Up hinter einem Ehepaar auf der Feuerbacher Talstraße gefahren und soll sie nach dessen Aussage durch dichtes Auffahren, Hupen und Überholen genötigt haben.

Schläge, Tritte und Drohungen

Auf Höhe der Feuerbacher Talstraße 90 hielten die beiden Autos gegen 12.15 Uhr an. Die Insassen stiegen aus und trugen den Streit nun auf der Straße aus. Dabei wurden Schläge und Tritte ausgeteilt, man beleidigte und bedrohte sich gegenseitig.

Bei der Schlägerei erlitten die Mitfahrer des weißen VW Up sowie das Ehepaar leichte Verletzungen. Der Fahrer des VW Up suchte das Weite bevor die alarmierten Polizeibeamten eintrafen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/ 89903800 zu melden.