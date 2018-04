Schlägerei in Oßweil im Kreis Ludwigsburg Motorradfahrer und Fußgänger geraten aneinander

Von red 01. April 2018 - 15:23 Uhr

Bei einer Auseinadersetzung soll ein Motorradfahrer in Oßweil (Kreis Ludwigsburg) handgreiflich geworden sein. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa

In Oßweil im Kreis Ludwigsburg ist es am Samstagabend zu einer Auseinadersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Motorradfahrer gekommen. Dabei schlug der Biker den Fußgänger nieder. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Am Samstagabend ist es in Oßweil (Kreis Ludwigsburg) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger gekommen. Der Fußgänger ging dabei zu Boden.

Wie die Polizei berichtet, sprach gegen 19.45 Uhr in der Straße „Gegen Eich“ ein 47-jähriger Fußgänger einen bislang unbekannten Motorradfahrer auf dessen Fahrstil an. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der Motorradfahrer dem Fußgänger unvermittelt ins Gesicht. Der 47-Jährige ging zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der kräftige Täter, der einen schwarz-roten Helm trug, flüchtete anschließend in Richtung der angrenzenden Felder und konnte auch bei der Fahndung der Polizei mit sieben Streifen und einem Polizeihubschrauber nicht gefasst werden.

Am Ort des Geschehens hatte sich ein weiterer Motorradfahrer aufgehalten. Diese trug einen schwarzen Helm, eine schwarze Jacke mit einem weißen Symbol auf dem Rücken und weiße Sneakers. Die Polizei geht davon aus, dass er die Tat beobachtet haben könnte.

Zeugen der Tat sowie der zweite Motorradfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07141/18-5353 zu melden.