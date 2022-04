Schlägerei in Nürtingen

1 Die Ermittlungen dauern weiterhin an. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Nürtingen ist es in einer Bar zu einer Schlägerei gekommen. Mindestens vier Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.















Nachdem am Samstag kurz nach 01.00 Uhr eine etwa achtköpfige Gruppe in einer Bar in der Neckarsteige eine Frau belästigt hat, ist es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, wonach die achtköpfige Gruppe noch vor Eintreffen der verständigten Polizei geflüchtet ist.



Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erschien plötzlich ein 33 -jähriger mit drei Messern bewaffneter Mann in der Bar. Da er auf sofortige Ansprache durch die Polizei die Messer nicht fallen ließ, wurde Pfefferspray eingesetzt. Dadurch ließ er die Messer fallen und konnte widerstandslos festgenommen werden.



Bei der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass er zu der Gruppe gehörte, die die Frau verteidigten. Er hatte sich nach der Auseinandersetzung nach Hause begeben, um sich mit den Messern zu bewaffnen. Die Mitglieder der vierköpfigen Gruppe, die die Frau verteidigten, wurden allesamt leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und den Mitgliedern der größeren Gruppe dauern an.