Erst gab es in der Nacht auf Sonntag einen Streit am Ludwigsburger Bahnhof, dann eine Schlägerei. Die Folge der Auseinandersetzung: zwei Verletzte und ein verschwundener Geldbeutel.









Zwei 25 und 33 Jahre alte Männer sind am Sonntag gegen 1.30 Uhr in einer Bahnhofsgaststätte in Ludwigsburg in Streit geraten, der nach Info der Polizei im Freien als Schlägerei fortgesetzt wurde. Der 25-Jährige ging danach ins Bahnhofsgebäude, der 33-Jährige holte Verstärkung in Form von fünf bis sieben unbekannten Männern, die gemeinsam auf den Gegner einschlugen ehe sie in Richtung Myliusstraße flüchteten.

Beide Kontrahenten hatten Handy und Geldbeutel verloren

Der 25-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Noch während der Aufnahme der Anzeige kehrte der 33-Jährige zurück und machte seinerseits Verletzungen geltend. Beiden Streithähnen fielen offenbar während der Auseinandersetzung Handys und Geldbeutel aus den Taschen. Das Handy des 25-Jährigen wurde von einem Zeugen gefunden, der Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag blieb verschwunden.