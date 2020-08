1 Offenbar war der im Hausflur abgelegte Müll nicht das erste Mal Streitpunkt. (Symbolbild) Foto: imago images/Manngold

Am Mittwoch eskaliert eine Auseinandersetzung zwischen Nachbarn. Der Auslöser: Ein 38-Jähriger hatte seinen Müll im Hausflur entsorgt.

Ludwigsburg - Am Mittwoch ist es in einer städtische Unterkunft in Ludwigsburg zu einer Schlägerei zwischen zwei Bewohnern gekommen. Wie die Polizei berichtet, schwelte schon länger ein Streit zwischen einem 38-Jährigen sowie dessen Nachbarn. Auslöser war offenbar, das der Mann gegen 13 Uhr seinen Abfall in den Hausflur gestellt hatte, was eine 35-jährige Nachbarin und deren gleichaltriger Mitbewohner nicht zum ersten Mal wegen des unangenehmen Geruchs störte.

Passanten alarmieren die Polizei

Sie sprachen den 38-Jährigen darauf an, woraufhin er die Frau anging und ihr 35-jähriger Mitbewohner sich einmischte. Die Männer gingen aufeinander los und zogen sich bei der körperlichen Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Passanten hatten die lautstarken Streiterein gehört und die Polizei gerufen. Schließlich beruhigten zwei Streifenwagenbesatzungen die Streithähne. Die beteiligten Männer erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.