Schlägerei in Heumaden: 15-Jähriger von Gruppe verprügelt

1 Ein Jugendlicher wird brutal zusammengeschlagen. Foto: picture-alliance / dpa (Symbolbild)

Die Polizei rätselt noch über das Motiv einer brutalen Schlägerei in Heumaden. Ein Jugendlicher wurde krankenhausreif geschlagen – vor einer Grundschule.











Mit schweren Verletzungen liegt ein 15-Jähriger aus Heumaden im Krankenhaus. Dass der Jugendliche in dem eher ruhigen Stadtteil von einer Gruppe Jugendlicher so übel zugerichtet wurde, würde reichen, um die Anwohnerinnen und Anwohner zu beunruhigen. Aber es kommt noch mehr dazu: Der 15-Jährige wurde am helllichten Tag, am Mittwoch gegen 11.45 Uhr attackiert. Und dann auch noch direkt gegenüber einer Grundschule.