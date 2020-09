Schlägerei in Hedelfingen eskaliert

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ein 36-Jähriger gerät in Hedelfingen mit einer Gruppe Jugendlicher in Streit, woraus sich eine Schlägerei entwickelt. Währenddessen wird dem Mann eine Goldkette vom Hals gerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Hedelfingen - Zwischen einem 36 Jahre alten Mann und einer Gruppe Jugendlicher ist es am Montagabend in Hedelfingen zu einer Schlägerei gekommen, in deren Verlauf einer der Jugendlichen dem 36-Jährigen eine goldene Kette vom Hals gerissen haben soll. Die Polizei konnte einen 18-Jährigen sowie einen 16-Jährigen verhaften und sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Wie die Beamten melden, waren der 36-Jährige und die Gruppe Jugendlicher gegen 18 Uhr in Streit geraten, woraus sich schnell eine Schlägerei entwickelte. Dabei soll einer der jungen Männer dem 36-Jährigen die Kette vom Hals gerissen haben. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen unerkannt.

Der 18-Jährige war erst vor kurzem aus der Haft entlassen worden

Im Rahmen einer Fahndung nahmen Polizeibeamte zwei der Tatverdächtigen im Alter von 16 und 18 Jahren fest. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an. Den 16-Jährigen übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern. Der 18-Jährige, der erst vor kurzem aus der Haft entlassen wurde, wird im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

