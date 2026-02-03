Schlägerei im Waranga: Bewährungsstrafe und Geldstrafe für Mutter und Tochter

Die Vorgeschichte eines Handgemenges in der Bar am Kleinen Schlossplatz lässt sich nicht mehr aufklären. Dennoch fällt ein klares Urteil.
Flog ein Sektkübel? Wurde ein Stöckelschuh zum Schlagwerkzeug auf den Kopf eines Sicherheitsmannes? In einem Punkt waren sich am Ende alle einig: Es ist am 19. Februar 2023 in der Bar Waranga am Kleinen Schlossplatz zu einem Tumult gekommen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Was dazu führte, wer wen geschlagen hat, darüber wurde bis zuletzt trefflich gestritten im Gerichtssaal. Die Richterin sah es am Ende aber als erwiesen an, dass eine heute 60-Jährige und ihre damals frisch 21 Jahre alt gewordene Tochter zugeschlagen haben – gegen Sicherheitsleute, und im Fall der Mutter auch gegen einen Polizisten. Die Mutter erhielt eine einjährige Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist. Die Tochter muss eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen à zehn Euro zahlen.