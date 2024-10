Schlägerei im Bahnhof Bad Cannstatt: Mann eilt Frau zur Hilfe und wird selbst zum Opfer

1 Ein 23-Jähriger soll zunächst attackiert worden sein. Im weiteren Verlauf hat er offenbar auch selbst ausgeteilt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Im Durchgang zu den Bahnsteigen kommt es am Samstag am Cannstatter Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Grund ist bislang unklar.











Im Bahnhof Bad Cannstatt geraten am frühen Samstagmorgen mehrere Personen aneinander, es fliegen die Fäuste – und am Ende wird ein junger Mann verletzt, der nur einer 22-Jährigen zu Hilfe geeilt war. Doch der Reihe nach: Gegen 5.30 Uhr soll ein 23 Jahre alter Mann im Durchgang, der zu den Bahnsteigen führt, mit zwei Unbekannten in Streit geraten sein. Ob sie sich kannten ist unklar, ebenso der Grund für die Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 23-Jährige jedoch von den Kontrahenten offenbar mit Schlägen attackiert. Die Männer, die in einer fünf- oder sechsköpfigen Gruppe unterwegs waren, wurden von ihren Begleitern letztlich weggezogen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.