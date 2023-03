Schlägerei beim „Märzklopfen“ in Ludwigsburg

Ein Fußgänger und ein Autofahrer sind in der Innenstadt von Ludwigsburg aneinandergeraten. Später kam noch ein weiterer Mann dazu, der zum Pfefferspray griff.









Während des „Märzklopfens“ – dem verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigsburg am vergangenen Wochenende – kam es in der Innenstadt zu einer Schlägerei zwischen zwei Familien. Dabei wurde unter anderem auch Pfefferspray versprüht.

Der 14-jährige Sohn schlägt ebenfalls zu

Seinen Anfang genommen hatte alles gegen 16.30 Uhr, als ein 38-Jähriger mit seinem 14-jährigen Sohn im Auto auf der Lindenstraße in Richtung Kaffeeberg fuhr. An der Kreuzung zur Kirchstraße wollte ein 28-Jähriger in Begleitung seiner Frau und einem Kind im Kinderwagen zu Fuß die Straße überqueren. Dabei entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen den beiden Männern – das schließlich eskalierte und darin gipfelte, dass die beiden Kontrahenten und der 14-Jährige aufeinander einschlugen.

Ein 28-jähriger Verwandter des Autofahrers hatte dies beobachtet und sprühte plötzlich mit Pfefferspray auf den gleichaltrigen Fußgänger, der daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch der 38-Jährige wurde verletzt.. Der Streit hatte für viel Aufsehen gesorgt, da die Ludwigsburger Innenstadt stark frequentiert war und viele Passanten die Schlägerei mitbekommen hatten.