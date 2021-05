Schlägerei am Bahnhof Ludwigsburg

1 Die Polizei beschreibt die 14-Jährige als „aggressiv“, man habe ihr nur mit „großem Kraftaufwand“ Handschellen anlegen können. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Bahnhof in Ludwigsburg kommt es zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Als die Polizei eintrifft, kommt es außerdem zu einem Vorfall zwischen den Beamten und einer 14-Jährigen, die in den Streit verwickelt war.

Ludwigsburg - Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am Donnerstag gegen 20 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg laut Polizei mehrere junge Männer aneinander. Zunächst war demnach zwischen einem 24 Jahre alten Mann und einer Gruppe bestehend aus einem 21-, einem 18- und einem 16- Jährigen sowie einem 14 Jahre alten Mädchen ein Streit ausgebrochen. Im Zuge dessen soll der 24-Jährige den 18 Jahre alten Kontrahenten bedroht haben.

Dies führte wohl wiederum zu einer Schlägerei zwischen dem 24-Jährigen und dem 16 Jahre alten Jugendlichen. Dieser versuchte sich vermutlich mit einem Tierabwehrspray zu verteidigen, wobei er wohl nur sich selbst einnebelte und daraufhin zu Fuß die Flucht ergriff. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten letztlich alle Beteiligten antreffen und die ersten Ermittlungen wegen Körperverletzung durchführen. Hierbei stellte sich heraus, dass das 14 Jahre alte Mädchen zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war.

Mädchen landet auf dem Boden

Was folgte, stellt die Polizei so dar: Als dem Mädchen eröffnet wurde, dass es mitkommen müsse, wurde die 14-Jährige aggressiv. Sie versuchte sich aus dem Griff eines Beamten zu lösen und wurde laut, heißt es im Polizeibericht. Außerdem: „Nur mit hohem Kraftaufwand“ sei es den Polizisten gelungen, dem Mädchen Handschellen anzulegen.

Hierzu habe man es „zu Boden bringen müssen“. Als die 14-Jährige in den Streifenwagen gesetzt wurde, sei das Fahrzeug beschädigt worden. Details hierzu nennt die Polizei nicht. Das Mädchen sei dann zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und schließlich in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben worden. Alle weiteren Beteiligten wurden des Platzes verwiesen.