Schlägerei am Bahnhof in Kirchheim Fangruppe des VfB Stuttgart attackiert

Von jüv 03. November 2018 - 12:36 Uhr

Der Hergang einer größeren Schlägerei in Kirchheim konnte von der Polizei bisher noch nicht aufgeklärt werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei ist am Samstag kurz nach Mitternacht zu einer Massenschlägerei am Bahnhof Kirchheim gerufen worden. Dort waren zwei Personengruppen aneinander geraten. Bei einer soll es sich um jugendliche Fans des VfB Stuttgart handeln.

Kirchheim - Die Polizei versucht, mit Hilfe von Zeugen den Hergang einer größeren Schlägerei am Bahnhof in Kirchheim zu klären. Laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Reutlingen waren am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz zwei Personengruppen aneinander geraten. Bei der einen soll es sich der Polizei zufolge um überwiegend jugendliche Fans des VfB Stuttgart gehandelt haben. Sie lieferten sich zunächst mit Mitgliedern einer anderen, noch unbekannten Gruppe ein Wortgefecht, ehe es später handgreiflich wurde. Ein VfB-Anhänger soll aus einem Bus gezogen und verprügelt worden sein. Die Schläger sollen sogar auf ihn eingetreten haben, als er schon am Boden lag. Im Anschluss wurden ein weiterer VfB-Fan und der Busfahrer mit Fäusten traktiert. Als der zweite Teil des VfB-Anhangs, der eine Gaststätte aufgesucht hatte, der befreundeten Gruppe im Bus zu Hilfe kam, flüchteten die Angreifer.

Mehr zum Thema

Im Rahmen einer Fahndung wurden drei Verdächtige von der Polizei kontrolliert, wobei sich ein 19-Jähriger den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv und provokativ verhalten haben soll. Er leistete zudem heftige Gegenwehr und wurde schließlich über Nacht in Gewahrsam genommen. Die Polizei in Kirchheim bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0 70 21/50 10 zu melden.