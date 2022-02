Schlägerei am Bahnhof in Asperg

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Asperg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zwei junge Männer und eine Frau schubsen einen Älteren. Passanten mischen sich ein – und werden daraufhin selbst zum Ziel des Angriffs.















Asperg - Zu einem Streitgespräch und einer Schlägerei kam es am Dienstag in Asperg. Gegen 21.55 Uhr beobachten ein 27-Jähriger und seine 32-jährige alte Begleiterin in der Bahnhofstraße, wie zwei junge Männer und eine Frau einen älteren Mann, der scheinbar unter einer Behinderung leidet, anpöbelten. Der 27-Jährige forderte die Gruppe schreiend auf, den Älteren in Ruhe zu lassen. Die drei liefen Richtung Bahnhofsgebäude, der 27-Jährige stellte sie erneut zur Rede, daraufhin griff einer der Männer den 27-Jährigen an und schlug und trat auf ihn ein, bis in der Unterführung ein Zeuge dazwischen ging.

Die Angreifer raubten sodann noch die Handtasche der 32-Jährigen. Die Angreifer waren wohl zwischen 17 und 20 Jahre alt, einer der Männer schlank, der andere kräftig, die Frau mit langen schwarzen Haaren. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon zu melden 0 71 41 / 15 00 170 zu melden.