Schlägerei am Bahnhof: Großaufgebot der Polizei in Esslingen – hunderte Fußballfans geraten aneinander

Nach dem Südschlager in der MHP Arena in Stuttgart am Samstag sind in Esslingen offenbar hunderte Fans aneinander geraten. Laut Polizei waren unter anderem etwa 350 FCB-Fans beteiligt.
Im Umfeld des Bundesligaspiels des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München, das am Samstag sportlich mit 0:5 zum Debakel wurde, sind am Abend am Esslinger Bahnhof zahlreiche Anhänger aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, trafen gegen 19 Uhr etwa 350 Bayernfans auf „mehrere Anghänger des VfB Stuttgart“. Im Zuge dessen soll es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen gekommen sein.