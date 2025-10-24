Streit im Enzkreis eskaliert: Brutal attackiert und über Bahnsteig geschleift – Reisende retten Mädchen

Am Bahnhof Enzberg streiten sich ein 15-Jähriger und eine 13-Jährige. Plötzlich attackiert der 15-Jährige das Mädchen brutal. Reisende retten das Mädchen, die Polizei sucht Zeugen.
Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll am Bahnhof des Mühlacker Stadtteils Enzberg (Enzkreis) ein 13 Jahre altes Mädchen brutal mit Schlägen und Tritten attackiert und sie über den Bahnsteig in Richtung Gleisbereich gezogen haben. Couragierte Reisende schritten ein und retteten das Mädchen. Das berichtet die Polizei, die nun nach weiteren Zeugen sucht.