Schlachthof Gärtringen: Es geht nicht nur um die Wurst

Die Finanzierung des Schlachthofs Gärtringen ist in trockenen Tüchern. Jetzt muss das Konzept halten, was es verspricht.
Es ist zur Abwechslung mal eine gute Nachricht über eines der Sorgenkinder im Landkreis Böblingen: Der Weg für eine Neueröffnung des Gärtringer Schlachthofs ist geebnet, die lange Phase der Ungewissheit beendet. Am Freitag gab das Landwirtschaftsministerium bekannt, die vom Landkreis beantragten Fördergelder in Höhe von 3,93 Millionen Euro kurz vor Fristende freizugeben. Das Aufatmen im Landrats-Büro dürfte noch in Gärtringen zu hören gewesen sein.