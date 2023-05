1 Seit Freitag ist der Schlachthof in Gärtringen stillgelegt. Das Landratsamt und der Betreiber machen sich dafür gegenseitig verantwortlich. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Gärtringer Schlachthof könnte in einigen Wochen wieder öffnen. Das Landratsamt verlangt dafür ein schriftliches Konzept. Unklar ist, wohin die Landwirte in nächster Zeit ihre Tiere zum Schlachten bringen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gärtringen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind im Gärtringer Schlachthof zum vorerst letzten Mal Schweine geschlachtet worden. Seitdem ist eine Verfügung in Kraft, die den Betrieb des Hofs wegen Missständen bis auf Weiteres untersagt. Die Entscheidung zur Schließung fällte das Böblinger Landratsamt als Aufsichtsbehörde am Donnerstag nach einem Gespräch mit Schlachthof-Chef Wilhelm Dengler. Nach einem Meinungsaustausch berieten sich Landrat Roland Bernhard, Veterinärdienst-Leiter Wilhelm Hornauer sowie Mitglieder der Rechtsabteilung – und baten Dengler anschließend wieder in den kleinen Sitzungssaal, um ihm die Entscheidung zur Schließung mitzuteilen. „Dann ging es kurzzeitig etwas lauter und emotionaler zu“, sagt Bernhard.