Streit während der Dreharbeiten und verbale Ausraster: Immer wieder sorgen Stars abseits der Kamera für Schlagzeilen. Aktuelle Berichte um Tom Hardy reihen sich in eine Serie von Vorfällen ein, die zeigen, wie angespannt Dreharbeiten in Hollywood sein können.
Vor einigen Tagen meldeten US-Medien, dass Tom Hardy (48) bei der Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" angeblich gefeuert worden sein soll. Ganz so schlimm ist es offenbar zwar nicht. Doch soll es laut Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" am Set der Gangsterserie zu Vorfällen gekommen sein, die die Verantwortlichen massiv verärgerten.