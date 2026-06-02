Streit während der Dreharbeiten und verbale Ausraster: Immer wieder sorgen Stars abseits der Kamera für Schlagzeilen. Aktuelle Berichte um Tom Hardy reihen sich in eine Serie von Vorfällen ein, die zeigen, wie angespannt Dreharbeiten in Hollywood sein können.

Vor einigen Tagen meldeten US-Medien, dass Tom Hardy (48) bei der Serie "MobLand - Familie bis aufs Blut" angeblich gefeuert worden sein soll. Ganz so schlimm ist es offenbar zwar nicht. Doch soll es laut Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" am Set der Gangsterserie zu Vorfällen gekommen sein, die die Verantwortlichen massiv verärgerten.

Hardy habe sich demnach über Stunden geweigert, seinen Trailer zu verlassen und vor die Kameras zu treten. "Er ließ den Cast warten - ein reines Machtspiel. Pierce Brosnan (73), Helen Mirren (80) und andere warten zu lassen, ist - da würde ich wetten - beruflicher Selbstmord", zitierte das Blatt eine anonyme Quelle.

"Puck News" zufolge soll Hardy zusätzlich versucht haben, Dialoge umzuschreiben. Darüber hinaus habe er dem Autor Jez Butterworth sowie Serienschöpfer Ronan Bennett eigene Anmerkungen zum Drehbuch vorgelegt.

Streit mit weiteren Co-Stars

Es wäre nicht der erste Zwischenfall am Set, in den Hardy verwickelt war. Bereits während der Dreharbeiten zu "Lawless - Die Gesetzlosen" soll es zu Spannungen zwischen ihm und Shia LaBeouf (39) gekommen sein. Was genau vorfiel, ist noch heute unklar. Laut LaBeouf hätten sich die beiden am Set öfters aus Spaß gerauft. Nachdem Hardy ihn und seine damalige Partnerin in einer intimen Situation überrascht habe, soll er den nackten Schauspieler hochgehoben und ihn über die Schulter geworfen haben.

Im weiteren Gerangel sei Hardy schließlich eine Treppe hinuntergestürzt. Anschließend habe er am Set behauptet, LaBeouf habe ihn k.o. geschlagen. Regisseur John Hillcoat (65) zeichnete jedoch später ein anderes Bild. In einem Reddit-Q&A widersprach er dieser Darstellung, bestätigte aber, dass es zwischen den beiden Darstellern zu einem Streit gekommen sei, der so weit eskalierte, dass sie voneinander getrennt werden mussten.

Auseinandersetzung mit Theron

Ein weiterer Vorfall ereignete sich einige Jahre später am Set von "Mad Max: Fury Road" - erneut mit Tom Hardy im Mittelpunkt. Neue Details dazu lieferte Journalist Kyle Buchanan in seinem Buch "Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road". Demnach berichtete Charlize Theron (50), sie habe "eine Heidenangst" vor Hardy gehabt. Auslöser soll eine hitzige Auseinandersetzung gewesen sein, nachdem Hardy mit rund drei Stunden Verspätung am Set erschienen war. Der Vorfall habe Theron so belastet, dass sie darum bat, künftig von einer weiblichen Produzentin begleitet zu werden.

Rückblickend erklärten beide Schauspieler, dass die anspruchsvollen Dreharbeiten zu den Spannungen beigetragen hätten. "Ich möchte kein schlechtes Verhalten entschuldigen, aber es war ein harter Dreh", sagte Theron zu Buchanan. "Heute habe ich einen ganz klaren Blick darauf, was damals passiert ist. Ich glaube nicht, dass ich diese Klarheit hatte, als wir den Film drehten. Ich war im Überlebensmodus. Auch Hardy äußerte sich später selbstkritisch: "Im Nachhinein betrachtet war ich in vielerlei Hinsicht überfordert."

Bales Schimpftirade

Für Aufsehen sorgte auch Christian Bale (52) bei den Dreharbeiten zu "Terminator: Die Erlösung". Kameramann Shane Hurlbut wurde dabei Opfer einer heftigen verbalen Attacke, nachdem er während einer Szene zwischen Bryce Dallas Howard (45) und Bale ins Sichtfeld des Schauspielers geraten war.

Eine Tonaufnahme des Vorfalls gelangte an die Öffentlichkeit und ging viral. Der Oscarpreisträger entschuldigte sich später öffentlich. Gegenüber dem Radiosender KROQ in Los Angeles räumte er ein, er habe sich "wie ein Punk verhalten".

Liu vs. Murray

Auch Bill Murray (75) sorgte am Set von "3 Engel für Charlie" für negative Schlagzeilen. Schauspielerin Lucy Liu (57) berichtete, ihr Co-Star habe sie während der Dreharbeiten beleidigt. Murray soll die Produktion unterbrochen und Liu beschimpft sowie ihre schauspielerischen Fähigkeiten infrage gestellt haben.

Drew Barrymore (51) bestätigte die Vorwürfe später. Liu habe Murray daraufhin konfrontiert, ehe die Situation eskalierte und beide getrennt werden mussten. Der Konflikt hatte weitreichende Folgen: Für die Fortsetzung "3 Engel für Charlie - Volle Power" soll Murray eine Mitarbeit abgelehnt haben, solange Liu Teil des Projekts ist. Letztendlich wurde er durch Bernie Mac (1957-2008) ersetzt.