Schimmer wie eine Meerjungfrau: Mermaid Eyes: Der schönste Augen-Make-up-Trend des Sommers

Foto: Dmytro Buianskyi/iStock via Getty Images

Ob am Strand, auf Festivals oder beim Dinner-Date: Mermaid Eyes sind ein unkomplizierter, aber eindrucksvoller Trend für den Sommer. Sie verbinden Leichtigkeit mit Glamour und machen jeden Blick zum Highlight.

Diesen Sommer lassen wir uns weiter von den Tiefen des Ozeans inspirieren - und zwar nicht bei der Wahl des Urlaubsorts, sondern auch auf unseren Lidern. Der Mermaid-Eyes-Trend bringt irisierende Farben, glitzernde Texturen und einen verführerischen Wet Look auf unsere Augen. Das Ergebnis: ein verträumter, sommerlicher Glow, der an Sonnenstrahlen auf dem Wasser erinnert - wie gemacht für warme Sommerabende, Strandpartys oder einfach das nächste Selfie im Sonnenuntergang.

Meerjungfrauen-Vibes für jeden Tag

Mermaid Eyes spielen mit Licht und Farbe. Die Basis bildet ein weicher Lidstrich entlang des Wimpernkranzes in Schwarz oder Dunkelbraun - das sorgt für Definition und Tiefe. Darüber kommt flüssiger Lidschatten in changierenden Tönen wie kühlem Silber oder warmem Gold. Die glänzende Textur verleiht dem Look einen frischen, fast feuchten Effekt, der perfekt zum Sommer passt. Für das schimmernde Finish eignen sich flüssige oder gelartige Lidschatten mit Perlmutt- und Glanzpartikeln.

Besonders beliebt sind auch wasserinfundierte Glitzerpuder, die sich mit dem Finger auftragen lassen. Einfach tupfen und sanft verblenden - das sorgt für ein gleichmäßiges, mehrdimensionales Strahlen, das den ganzen Tag hält.

So gelingt der Mermaid-Look

Für verführerische Mermaid Eyes das Lid mit einem soften Kajal oder Gel-Eyeliner entlang des Wimpernkranzes betonen. Dann flüssigen oder cremigen Schimmer-Lidschatten auf das bewegliche Lid auftragen und mit dem Finger verblenden. Optional: Highlights im inneren Augenwinkel oder unter dem Brauenbogen setzen. Dann Wimperntusche auftragen - und fertig ist der Mermaid-Effekt.