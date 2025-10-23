Während Juristen Prinz Andrews Mietvertrag als "wasserdicht" bezeichnen, zeigen neue Fotos: Die Royal Lodge verfällt. Risse, Schimmel und abblätternde Farbe könnten dem Prinzen möglichwerweise zum Verhängnis werden. Denn laut Vertrag muss er das Anwesen instand halten - sonst droht der Rauswurf.
Ausgerechnet der Zustand seiner Villa könnte Prinz Andrew (65) doch noch ein Bein stellen. Neue Fotos der "Daily Mail" zeigen drastisch: An der Royal Lodge bröckelt die Fassade. Risse ziehen sich durch die Wände, die Farbe blättert ab, schwarzer Schimmel breitet sich aus. Was nach einem kosmetischen Problem aussieht, könnte für den Bruder von König Charles III. (76) jedoch existenzielle Folgen haben.