Am Schillernationalmuseum in Marbach soll am Samstagnachmittag ein Exhibitionist unterwegs gewesen sein.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der bei den Treppen am Schillernationalmuseum vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil herumgefummelt hat.















Die Marbacher Schillerhöhe mit dem imposanten Schillernationalmuseum, dem Literaturmuseum der Moderne und dem Deutschen Literaturarchiv ist Ausflugsziel von Spaziergängern, Literaturkennern und Verehrern des Dichterfürsten – aber nicht nur. Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr war dort ein Mann mit seinem Fahrrad unterwegs, der offenkundig anderes im Sinn hatte. Bei den Treppen hinter dem Schillernationalmuseum blieb er stehen, um vor den Augen einer jungen Frau an seinem entblößten Geschlechtsteil zu manipulieren. Anschließend flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Der Exhibitionist soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und einen leichten Stoppelbart gehabt haben. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.