Schillergymnasium Marbach: Größtes Gymnasium in Baden-Württemberg: Stundenplan in Tröpfchenform

Größtes Gymnasium in Baden-Württemberg: Stundenplan in Tröpfchenform

1 Früher sind die Stundenpläne an die Tafel geschrieben worden, Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Das größte Gymnasium des Landes hat vom Deutschen Fußball-Bund gelernt, wie man Lust auf ein Großereignis, das neue Schuljahr, weckt. Oder doch nicht?











Was war das für ein toller PR-Erfolg für den Deutschen Fußball-Bund (DFB)? Seine Kadernominierung für die Europameisterschaft nahm der sonst als dröge bekannte Verband nicht bei einer nüchternen Pressekonferenz des Bundestrainers vor, sondern er ließ die Namen der Auserwählten nach und nach an ganz verschiedenen Orten durchsickern. Der Stuttgarter Chris Führich erfuhr von seiner Nominierung auf einer Brötchentüte eines Nagolder Bäckers, Antonio Rüdiger nahm sein Ticket an einer Dönerbude in Berlin-Neukölln entgegen. Das machte richtig Lust auf die EM.