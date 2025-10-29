Schiller-Nationalmuseum in Marbach: Weltbürger mit Ausrufezeichen –Schiller kommt nach Hause

Das Schiller-Nationalmuseum in Marbach wird mit einer neuen Dauerausstellung wiedereröffnet: „Schiller!“ zeigt den Dichter im Kontext seiner Zeit. Was Besucher erwartet.
So einer war das: Dass die Leute irgendwann Holzsplitter seines Bettes vertickt haben, als stammten sie vom heiligen Kreuz, samt den dazugehörigen Nägeln, die allerdings aus dem Dach und Fußboden des Gartenhauses gezogen wurden, in dem der Verehrte arbeitete und Gäste empfing. Man zerschnipselte seine Manuskripte, und glücklich die, die sich einen kleinen Fetzen sichern konnten, auch wenn darauf nur noch ein schlichtes „seine“ in der göttlichen Handschrift zu lesen war.