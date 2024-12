Schildkröten und Lemure: Rund 1.000 aus Schmuggel gerettete Tiere zurück in Madagaskar

1 Rund 1.000 aus Madagaskar geschmuggelte Wildtiere werden wieder zurückgebracht, darunter Lemuren (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panthermedia/antokarya via imago-images.de

Rund 1.000 Wildtiere, die illegal aus Madagaskar geschmuggelt wurden, kehren nun in ihre Heimat zurück. Darunter sind Schildkröten und Lemuren, die im Mai in Südthailand aus den Fängen eines Wildtierhändlerrings befreit werden konnten.











Rund 1.000 aus Madagaskar geschmuggelte Wildtiere werden wieder zurückgebracht. Es handele sich um Schildkröten und Lemuren, die im Mai in Südthailand aus den Händen eines Wildtierhändlerrings gerettet wurden, berichtete die Zeitung „L’Express de Madagaskar“ am Montag. Laut dem französischen Sender RFI handelt es sich um die größte Rückführung von Wildtierarten in der Geschichte Madagaskars.