Mit den steigenden Temperaturen sind die griechischen Landschildkröten wieder da. Auch in der Wilhelma sind sie aus der Winterruhe erwacht. Was mögen die Tiere? Ein Experte gibt Tipps.
Seit kurzem sind die griechischen Landschildkröten wieder im Außengehege neben dem Aquarium in der Wilhelma zu beobachten. Sie hatten zuletzt im kühlen Keller bei vier bis acht Grad von Oktober bis April ihre Winterruhe verbracht. „Nachdem sie aufgewacht sind und in ihren Kisten umherliefen, wurden sie nach draußen gebracht“, erklärt Reptilienexperte Matthias Götz. In einem Bereich rechts sind derzeit acht Schildkröten-Weibchen und links zwölf Männchen zu sehen.