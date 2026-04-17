Mit den steigenden Temperaturen sind die griechischen Landschildkröten wieder da. Auch in der Wilhelma sind sie aus der Winterruhe erwacht. Was mögen die Tiere? Ein Experte gibt Tipps.

Seit kurzem sind die griechischen Landschildkröten wieder im Außengehege neben dem Aquarium in der Wilhelma zu beobachten. Sie hatten zuletzt im kühlen Keller bei vier bis acht Grad von Oktober bis April ihre Winterruhe verbracht. „Nachdem sie aufgewacht sind und in ihren Kisten umherliefen, wurden sie nach draußen gebracht“, erklärt Reptilienexperte Matthias Götz. In einem Bereich rechts sind derzeit acht Schildkröten-Weibchen und links zwölf Männchen zu sehen.

Wie viele andere auch, sind diese Reptilien mit dem dicken Panzer durch Klimawandel, zunehmende Brände und Bebauung bedroht, weiß Götz. Der neue Kurator des Aquariums und Terrariums der Wilhelma sagt, dass die beliebten Reptilien, die manche auch zu Hause pflegten, gerade auch in menschlicher Obhut sehr alt werden könnten, etwa 100 bis 120 Jahre. Dies solle bedacht werden, wenn man sich dafür entscheide, Schildkröten zu Hause zu halten. Denn: Sie können locker ein Menschenleben überdauern.

Die richtige Pflege ist bei den Landschildkröten wichtig. Foto: Wilhelma Stuttgart

„Voraussetzung ist, dass sie die richtige Pflege genießen“, so Götz. Damit sich diese wechselwarmen Reptilien, die ihre Körpertemperatur nicht selbst regeln können, wohlfühlen, ist die richtige Temperatur wichtig. Außerdem sollte man auf die richtige Beleuchtung achten. Wichtig ist dabei eine Wärmelampe, mit der die Temperatur von der Zimmertemperatur bis zu 40 Grad gesteuert werden kann. „Die Wärme hilft den Tieren auch bei der Verdauung.“ Aber die Reptilien müssen sich auch in kühlere Bereiche mit 20 Grad zurückziehen können.

Die Schildkröten unter der Wärmelampe in der Wilhelma. Foto: Iris Frey

In der Wilhelma sind in den letzten kühlen Tagen die Schildkröten auch unter den Wärmelampen zu finden gewesen. Dort können sie sich zudem, wenn es ihnen draußen zu kühl ist, ins Innere des Aquariums und Terrariums zurückziehen.

Schildkröten keine Früchte als Futter anbieten

Auch ist bedeutsam, was für Futter den gepanzerten Tieren angeboten wird: Für die richtige Ernährung sollen keine Früchte verwendet werden. „In der Wildnis fressen sie auch keine Früchte“, sagt Götz. Ein Grund dafür ist der in den Früchten enthaltene Zucker. So sei der Magen-Darm-Bereich der Schildkröten nicht auf Zucker ausgelegt.

Die Schildkröten brauchen hingegen Heu, Gras, Kräuter, Grünzeug und nur wenig Gemüse. So reiche es, ihnen beispielsweise einmal in der Woche eine geraspelte Karotte zu geben. Besser sei es, den Tieren Unkraut wie Löwenzahn Spitzwegerich und Vogelmiere als Futter anzubieten, so der Experte. „Damit sind die Tiere zufrieden“. Der Experte rät bei einer Ernährungsumstellung, diese gesunden grünen Alternativen den Tieren einfach über einen längeren Zeitraum anzubieten. Wasser soll den Tieren in Schälchen gereicht werden.

Donnerstags gibt es hier den Wilhelma-Talk über Schildkröten. Foto: Iris Frey

Noch ein Tipp für den Schnabel der Schildkröten zur Pflege: er sollte möglichst kurzgehalten werden. Dazu sollte den Tieren ein Sepia-Schulp, ein länglicher Rückenknochen eines Tintenfischs, angeboten werden. Er dient den Tieren als natürliche Kalziumquelle und hilft beim Wetzen des Schnabels. In der Natur, am Meer, sind solche weißen Knochen immer mal wieder am Strand zu finden.

Weitere Fragen und Tipps gibt es bei den so genannte Wilhelma-Talks von Pflegerinnen und Pfleger bei den Schildkröten, von April bis Oktober, donnerstags um 11 Uhr am Gehege vor dem Aquarium.