Schilder warnen Besucher: Herausforderung: Wespenplage auf König Charles Landsitz Sandringham

König gegen Wespenkönigin: Charles III. ist bekannt für seinen Einsatz für die Umwelt, doch die stechenden Insekten sollen auf seinem Landsitz Sandringham in diesem Sommer überhand nehmen. Deshalb wurden bereits einige Maßnahmen ergriffen, um die Plagegeister wieder loszuwerden.
Mit einem besonderen Problem soll König Charles III. (76) derzeit auf seinem Anwesen von Sandringham konfrontiert sein. Wie "The Sun" berichtete, herrsche auf dem Landsitz in Norfolk eine "riesige Wespenplage". Deshalb habe bereits die Schädlingsbekämpfung anrücken müssen. Auch Touristen werden vor den stechenden Insekten gewarnt.