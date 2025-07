Schiffsunglück in Indonesien: Tödliches Feuer auf Fähre in Sulawesi

2 Mindestens drei Menschen sind bei dem schweren Brand ums Leben gekommen, zwei werden noch vemrisst. Foto: BASARNAS/BASARNAS/AP/dpa

Vor Sulawesi in Indonesien geht eine Fähre plötzlich in Flammen auf. Viele Passagiere springen panisch ins Meer. Für einige kommt jede Hilfe zu spät.











Link kopiert



Jakarta/Manado - In Indonesien hat sich zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen ein schweres Bootsunglück ereignet: Bei einem gewaltigen Feuer auf einer Fähre mit Hunderten Passagieren an Bord sind in der Provinz Nordsulawesi einer Mitteilung der Marine zufolge mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die örtliche Such- und Rettungsagentur (Basarnas) sprach am Morgen (Ortszeit) von drei Toten und zwei Vermissten.