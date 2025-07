Schiffsunglück in Indonesien: Fähre vor Bali gekentert - mehr als 60 Menschen vermisst

Schiffsunglück in Indonesien

Vor der Urlaubsinsel Bali werden mehr als 60 Menschen im Meer vermisst - ihre Fähre ist gesunken. Ob Touristen auf dem Schiff unterwegs waren, ist noch unklar.











Denpasar - Vor der indonesischen Insel Bali ist eine Fähre mit Dutzenden Passagieren und Fahrzeugen an Bord gekentert. Das Schiff, die KMP Tunu Pratama Jaya, sei am späten Abend (Ortszeit) aus dem Hafen von Ketapang auf der Nachbarinsel Java ausgelaufen und habe rund 20 Minuten später ein Notsignal gesendet, sagte Wahyu Setiabudi, Koordinator der örtlichen Such- und Rettungsstation. Die Fähre war auf dem Weg zum Hafen von Gilimanuk auf Bali.