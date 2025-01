Schiffs-Kapitän aus Baden-Württemberg: Statt sie „ersaufen zu lassen“ – Rentner rettet Flüchtlinge aus dem Mittelmeer

6 Friedhold Ulonska am Steuer eines Segelschiffs auf dem Mittelmeer – während eine Kollegin aus der Crew mit dem Fernglas nach Flüchtlingen in Seenot Ausschau hält. Foto: Resqship/Leon Salner

Friedhold Ulonska war als Kapitän mehrerer Schiffe an der Rettung von tausenden Geflüchteten beteiligt. Jetzt geht der 67-Jährige in sein mittlerweile zehntes Einsatzjahr. Der Rentner aus Rottenburg ärgert sich über die teils flüchtlingsfeindliche Politik.











Link kopiert



Schüsse fallen, Menschen gehen in Deckung, rund 200 befinden sich in diesem Moment an Bord des angegriffenen Schiffs, das gerade mehrere Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat. Der Kapitän Friedhold Ulonska versucht alles, um dem bewaffneten Boot der libyschen Küstenwache zu entkommen. Verängstigte Gesichter blicken in das Innere des Steuerhauses. „Den Anblick dieser Augen werde ich nie vergessen“, sagt der Rentner aus Rottenburg am Neckar heute, mehrere Jahre nach dem lebensgefährlichen Zwischenfall.