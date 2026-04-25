Schifffahrt: Auf Kreuzfahrtschiffen reisen mehr Passagiere als je zuvor

Der Boom der Kreuzfahrt hält nach einer Statistik des Branchenverbands Clia an. Seit Ende der Corona-Pandemie meldet der Verband Jahr für Jahr neue Rekordzahlen.
Hamburg - Die weltweiten Passagierzahlen auf Kreuzfahrt-Schiffen sind nach Angaben des Branchenverbands Clia im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Die Zahl der Gäste von Hochseekreuzfahrten lag demnach bei 37,2 Millionen, was im Vergleich zu 2024 einem Plus um 7,5 Prozent entsprach, wie die deutsche Vertretung des internationalen Verbands mit Sitz in Washington mitteilte. Laut Clia handelt es sich um einen historischen Höchstwert.