Scholz stellt Hilfe für Meyer Werft in Aussicht

1 Die angeschlagene Meyer Werft kann sich Hoffnungen auf Hilfe aus der Politik machen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die für ihre Kreuzfahrtschiffe bekannte Meyer Werft steckt in einer schweren Krise. Helfen das Land Niedersachsen und der Bund? Was der Kanzler sagt.











Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz stellt eine Unterstützung des Bundes für die angeschlagene Meyer Werft in Aussicht. Der SPD-Politiker sagte in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin: "Wir kümmern uns um das Thema." Er sei intensiv im Gespräch mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil.