Schiffbau: Rheinmetall möchte sich Kieler Marinewerft einverleiben

1 TKMS und German Naval Yards teilen sich eine Werftfläche in Kiel. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Gerade erst hat Rheinmetall die Übernahme einer Werften-Firma abgeschlossen, seither ist die Panzerfirma auch Schiffsbauer. Doch eine Werft ist nicht genug, nun wird die nächste ins Visier genommen.











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Kiel/Düsseldorf - Deutschlands größter Rüstungskonzern ist in das Rennen um eine Kieler Marinewerft eingestiegen. "Wir haben ein unverbindliches Angebot abgeben, um German Naval Yards zu kaufen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei einer Analysten-Telefonkonferenz und bezog sich dabei auf die Kieler Firma, die bislang zur französischen Werftengruppe CMN Naval gehört. Man wolle seine Werftkapazitäten erweitern. Nun beginne eine Datenanalyse ("Due Diligence"), um danach gegebenenfalls ein verbindliches Angebot abzugeben.