1 Die traditionsreiche Meyer Werft braucht dringend Geld, um eine Insolvenz zu verhindern. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Mehr als 20.000 Arbeitsplätze in Deutschland sind von der drohenden Insolvenz der Meyer Werft bedroht. Der Staat will daher übergangsweise die Mehrheit an dem Unternehmen übernehmen.











Hannover - Der Bund und das Land Niedersachsen wollen für 400 Millionen Euro rund 80 Prozent der Anteile an der angeschlagenen Meyer Werft übernehmen. Das kündigte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies im Landtag in Hannover an.