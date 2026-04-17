Die Polizei in Stuttgart setzt beim Schießtraining künftig auf Lasertechnik. Das neue System soll Einsatzlagen realistischer abbilden und besser auf gefährliche Situationen vorbereiten.
Stuttgart bekommt als erstes Polizeipräsidium in Baden-Württemberg ein neues lasergestütztes Schießtrainingssystem. Innenminister Thomas Strobl hat die Technik in Stuttgart übergeben. Sie ist Teil einer landesweiten Beschaffung von rund 180 Systemen, für die der Landtag insgesamt 1,8 Millionen Euro bereitgestellt hat. Die Systeme werden voraussichtlich ab Ende April an weitere Polizeipräsidien ausgerollt.