Schüsse in Straßburg Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Angriff auf Weihnachtsmarkt

Von red/AFP/dpa 11. Dezember 2018 - 21:36 Uhr

Die Polizei hat Teile der Straßburger Innenstadt abgesperrt. Foto: dpa

Bei einem Angriff in der Gegend des Straßburger Weihnachtsmarkts geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus. Dabei sollen nach Angaben der Polizei zwei Menschen getötet und elf verletzt worden sein.

Straßburg - Bei einem Angriff in der Gegend des Straßburger Weihnachtsmarkts geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus. Mittlerweile gebe es zwei Tote, elf Menschen seien verletzt worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Ein Bewaffneter eröffnete am Dienstagabend das Feuer auf dem Markt in der Straßburger Innenstadt und ergriff dann die Flucht, wie die Polizei mitteilte. Erste Erkenntnisse ließen ein terroristisches Motiv denkbar erscheinen: Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft schaltete sich umgehend ein. Soldaten sollen den mutmaßlichen Schützen angeschossen haben. Bei der Verfolgung des flüchtigen Verdächtigen sei es zu einem Feuergefecht bekommen, teilte die Polizei mit. Der Täter wurde nach Polizeiangaben identifiziert, Beamte verfolgten den flüchtigen Mann.

Wie der Nachrichtensender Franceinfo ergänzend berichtete, riegelte die Polizei Teile der Innenstadt ab. Das Pariser Innenministerium sprach ohne weitere Details von einem „schwerwiegenden Ereignis der öffentlichen Sicherheit“. Bewohner sollten zu Hause bleiben.

Die Polizei bat auf Twitter darum, keine falschen Informationen zu verbreiten. Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Polizei riegelte Europäisches Parlament ab

Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er zieht viele Besucher in die elsässische Stadt. Nach den Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab, wie ein AFP-Reporter berichtete. Dort finden in dieser Woche Plenarsitzungen des Parlaments statt, hunderte Abgeordnete und ihre Mitarbeiter halten sich deshalb in der Stadt auf. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen.