Schießerei in Göppingen: Strobl will Sicherheitsgefühl der Göppinger stärken

1 Der Tatort nahe dem Göppinger Bahnhof Foto: SDMG

Der Innenausschuss des Landtags spricht über die Bluttat in der Stauferstadt. Die Ermittelnden stehen vor einer Mauer des Schweigens.











Link kopiert



Gut drei Wochen nach einer Schießerei in Göppingen legt die Stadt nach in Sachen Sicherheit. Nicht nur ist seit dem Angriff am Rande der Stadt – in Fußnähe zum Bahnhof – die City verstärkt bestreift worden. Am Mittwochabend bietet die Stadt einen Bürgerdialog zum Thema an. Der Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigte im Innenausschuss des Landtages am Mittwochnachmittag an, dass er der Stadt auch eine Sicherheitskonferenz anbiete, um weitere Maßnahmen auszuloten.