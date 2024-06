Schießerei im Milieu: In Brüssel eskaliert der Krieg der Drogenclans

1 In Brüssel kommt es im Drogenmilieu immer wieder zu Schießereien. Am Donnerstag wurden am frühen Morgen in der Nähe des Bahnhofes Gare du Midi erneut zwei Menschen getötet. Foto: dpa/Kristof Van Accom

In einem Café am Gare du Midi werden bei einem nächtlichen Blutbad zwei Menschen getötet. Brutale Revierkämpfe sind in der belgischen Hauptstadt an der Tagesordnung.











Der Gare du Midi in Brüssel ist ein unsicheres Pflaster. Touristen werden aufgefordert, das Viertel Saint-Gilles rund um den Südbahnhof tunlichst zu meiden. Vor allem nachts ist es das Terrain der Drogendealer, immer wieder werden Schießereien gemeldet. Auch am Donnerstag kam es zu einer Bluttat. Ziel des Anschlages war dieses Mal ein Café in der Rue de l’Argonne. Zwei Menschen wurden getötet und drei weitere zum Teil schwer verletzt. Die Täter seien mit einem Roller vorgefahren und hätten wahllose das Feuer eröffnet, heißt es von der Polizei. Einen Zusammenhang mit dem grassierenden Drogenhandel wollten die Beamten am Morgen nach der Tat noch nicht herstellen, doch kaum einer von ihnen zweifelt an dieser Verbindung.