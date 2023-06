1 Wer zum Flughafen will, muss in den kommenden Tagen den Bus nehmen. Foto: Lichtgut/C. Schmidt

Die Deutsche Bahn tauscht in den kommenden Tagen Schienen auf der S-Bahn-Strecke zwischen Flughafen/Messe und Filderstadt. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.









Die Deutsche Bahn erneuert die Schienen auf der S-Bahn-Strecke zwischen den Stationen Stuttgart-Flughafen/Messe und Filderstadt. Zusätzlich nutzt die Bahn die Strecke zum Flughafen für die Baulogistik, wie unter anderem für den An- und Abtransport der Schienen. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 7. Juni, um 1.45 Uhr, und enden voraussichtlich am Freitag, 9. Juni, um 4 Uhr. Darüber informiert die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.