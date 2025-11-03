Schienen-Infrastruktur: Ausbau der Murrbahn wird zum sicherheitspolitischen Thema

Neben der Ökologie spricht aus Sicht der Grünen auch die geopolitische Bedeutung funktionierender Schienenwege für einen zweigleisigen Ausbau der Murrbahn.
Beim Engagement für einen zweigleisigen Ausbau der Murrbahn betonen die Grünen mittlerweile nicht nur die ökologischen Vorteile einer leistungsfähigen Schienenverbindung. Ausdrücklich werden in einem Schreiben der beiden Landtagsabgeordneten Ralf Nentwich und Jutta Niemann an Landrat Gerhard Bauer aus dem Landkreis Schwäbisch Hall auch strategische und sicherheitspolitische Aspekte erwähnt.