„Schiefes Geschichtsverständnis“: Peter Fox kritisiert deutschen Umgang mit Palästina-Debatte

Peter Fox sieht in pro-palästinensischen Äußerungen ein Risiko für Künstler und kritisiert politischen Druck. Zudem bemängelt er ein „schiefes Geschichtsverständnis“ in Deutschland.

Der Musiker Peter Fox sieht in pro-palästinensischen Äußerungen ein Risiko für Künstler. Die Regierung in Person von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) würde Druck ausüben, sagte Pierre Baigorry wie Fox bürgerlich heißt, der „tageszeitung“ (Mittwoch). Im Gegensatz dazu sei die Haltung zu Palästina und Israel „unter den Musikern in der Sparte, in der ich mich bewege, nicht besonders umstritten“.

Baigorry beklagte ein „schiefes Geschichtsverständnis“ in Deutschland. Das Leiden der Juden Europas und die daraus erfolgte Staatsgründung Israels habe direkte Konsequenzen für die Palästinenser gehabt, im Gegensatz für die „tausende Kilometer entfernt lebenden Deutschen“. Dies werde aber hierzulande „kaum gesehen“.

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Darf „keinen Raum für Antisemitismus geben“

Der Musiker bedauerte, dass das für März in Köln geplante Benefizkonzert „Together4Palestine“, bei welchem er auftreten sollte, abgesagt wurde. Ein Konzert mit guter Kommunikation, „zum Beispiel der Betonung, dass es keinen Raum für Antisemitismus geben darf“, könnte das Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft erweitern, argumentierte er.

Baigorry sagte, dass er „den ein oder anderen Instagram-Post“ gemacht habe, der sich „kritisch mit Israels Politik oder der Positionierung unserer Bundesregierung befasst hat“. Die allermeisten würden positiv darauf reagieren: „Maximal zehn Prozent reagieren da negativ drauf, indem sie sagen, wir verbrennen deine CDs oder 'dich kann man jetzt nicht mehr hören'.“

Der Musiker wurde als Teil der Band „Seeed“ bekannt. Sein Debütalbum „Stadtaffe“ (2008) ist eines der meistverkauften deutschsprachigen Alben.