„Schiefes Geschichtsverständnis“: Peter Fox kritisiert deutschen Umgang mit Palästina-Debatte

Peter Fox sieht in pro-palästinensischen Äußerungen ein Risiko für Künstler und kritisiert politischen Druck. Zudem bemängelt er ein „schiefes Geschichtsverständnis“ in Deutschland.
Der Musiker Peter Fox sieht in pro-palästinensischen Äußerungen ein Risiko für Künstler. Die Regierung in Person von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) würde Druck ausüben, sagte Pierre Baigorry wie Fox bürgerlich heißt, der „tageszeitung“ (Mittwoch). Im Gegensatz dazu sei die Haltung zu Palästina und Israel „unter den Musikern in der Sparte, in der ich mich bewege, nicht besonders umstritten“.