Das Fehlen des Videoassistenten sorgt bei vielen Pokalspielen für Ärger. Braucht es ihn früher als im Achtelfinale? Es ist eine Diskussion um Gerechtigkeit, Geld und das Gespür der Schiedsrichter.
Berlin - Geht es nach Lukas Kwasniok, sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals gleich reihenweise Schiedsrichter falsch abgebogen. "Wenn du halt immer mit Navi unterwegs bist, lernst du irgendwann diese Straßen nicht mehr", kommentierte der Coach des 1. FC Köln das umstrittene Gegentor durch Luis Diaz beim 1:4 (1:2) gegen den FC Bayern München.